Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucrainenii anunța ca in ultimele 24 de ore au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali. Patru civili au murit intr-un atac asupra Siversk,…

- Rusia a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- Rusia „a lansat cinci rachete de croaziera X-22 din Marea Caspica in direcția Kievului” duminica la ora locala 6 dimineața, a declarat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza CNN. O racheta a fost distrusa de unitatea de aparare antiaeriana a Ucrainei, iar restul au lovit „instalații…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat marti ca fortele ucrainene au inregistrat unele succese in apropierea orasului Herson din sudul Ucrainei si avanseaza in anumite parti ale regiunii Harkov, la est de capitala Kiev, transmite miercuri Reuters. ‘Aparatorii nostri dau dovada de cel mai mare curaj…

- UPDATE 4 Rusia a declarat – duminica – ca a atacat aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete de inalta precizie pentru a distruge un hangar cu arme si munitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene, relateaza EFE. „Rachete de inalta precizie Onyx au distrus langa…