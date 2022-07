Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina „un numar de morti similar” cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan.

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M

- Nava amiral a flotei rusești din Marea Neagra, crucișatorul inarmat cu rachete Moskva, a fost grav avariata dupa ce muniția de la bord a explodat, a spus Ministerul rus al Apararii citat Interfax și Reuters, anunțul venind dupa ce ucrainenii au anunțat ca au lovit crucișatorul cu doua rachete Neptun.…