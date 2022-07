Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a transmis intr-un raport ca fortele ruse au ucis 21 de "mercenari romani" care luptau alaturi de soldatii ucraineni. Ministerul sustine ca numarul soldatilor straini este cu mult mai mic decat au declarat autoritatile ucrainene

- Ministerul rus al apararii a afirmat marti ca a ucis un numar semnificativ de "mercenari straini" care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 21 din Romania. De asemenea, sustine ca a ucis cel putin 180 de militari din brigada 30 mecanizata din Ucraina in ultimele 24 de ore si ca a doborat…

- Rusia a afirmat ca a ucis in ultimele trei saptamani un numar semnificativ de mercenari straini care lupta in Ucraina, inclusiv 21 de luptatori romani. Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca monitorizeaza și inregistreaza toți mercenarii straini care au sosit in Ucraina pentru a lua parte la…

- Presedintele Rusiei a semnat un decret luni privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Vladimir Putin „usureaza” procesul de obtinere a cetateniei ruse, informeaza Reuters. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate…

- Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apararii sugereaza ca Rusia a schimbat recent din nou conducerea militara a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Calaul din Siria”, ar fi fost inlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului…

- Un numar de 694 de combatanți ai regimentului Azov s-au predat de la combinatul siderurgic asediat Azovstal in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri, 18 mai, Ministerul rus al Apararii, citat de The Guardian. In total, se presupune ca 959 de luptatori au fost evacuați de luni de la Azovstal. Moscova…

- UPDATE 4 Rusia afirma ca a distrus arme furnizate de SUA intr-o gara din orașul Soledar, Ucraina. In plus, apararea aeriana rusa ar fi doborat un avion de razboi ucrainean Su-25. Ministerul rus al Apararii a declarat, duminica, ca rachetele sale de inalta precizie au distrus arme și echipamente militare…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…