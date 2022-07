Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 138. Vicepremierul ucrainean i-a indemnat pe civilii din regiunea Herson, ocupata de Rusia, sa se evacueze de urgența, deoarece forțele armate ucrainene pregatesc un contraatac. Intre timp, bilanțul morților dupa bombardamentul rus

- Razboi in Ucraina, ziua 138. Vicepremierul ucrainean i-a indemnat pe civilii din regiunea Herson, ocupata de Rusia, sa se evacueze de urgența, deoarece forțele armate ucrainene pregatesc un contraatac. Intre timp, bilanțul morților dupa bombardamentul rus

- Dupa cum relateaza Tass, Vladimir Putin este mulțumit de operațiunea militara speciala declanșata in Ucraina, chiar daca, iata, conflictul a ajuns la a 127-a zi. „Scopul operațiunii este de a elibera Donbassul, de a spori apararea locuitorilor din regiune și de a crea condiții care sa garanteze securitatea…

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- „Lumea democratica trebuie, de asemenea, sa reactioneze la ceea ce fac ocupantii in sudul Ucrainei - in regiunile Herson si Zaporojia. Acolo se construiesc centre de tortura,” a declarat presedintele Zelensky.

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…