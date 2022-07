Stiri pe aceeasi tema

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- Cel puțin 15 persoane au murit și zeci au fost ranite dupa ce un atac cu rachete rusești a lovit un bloc de apartamente cu cinci etaje din orașul Ceasiv Iar, din Donețk, estul Ucrainei. Zeci de persoane au fost prinse sub daramaturi.

- Razboi in Ucraina, ziua 138. Vicepremierul ucrainean i-a indemnat pe civilii din regiunea Herson, ocupata de Rusia, sa se evacueze de urgența, deoarece forțele armate ucrainene pregatesc un contraatac. Intre timp, bilanțul morților dupa bombardamentul rus

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Soldatii ucrainenii au anuntat ca au reusit sa bombardeze cel putin un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv” („Spargatorul”), cel mai modern si performant blindat din dotarea Armatei rosii. Tancul T-90M a fost prezentat prima oara in 2016. In jur de 100 de astfel de blindate sunt in prezent…

- Potrivit consilierului presedintelui ucrainean, Mihail Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei care acum sunt ocupate de rusi. Pe de alta parte, la inceputul lui mai, Rusia va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Oficialii americani au confirmat ca nava de razboi a Rusiei, Moskova, a fost scufundata de doua rachete ucrainene. Rusia susține in continuare ca a avut loc un incendiu la bord, dupa detonarea munițiilor. O ceremonie de ramas b