Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Rusia a afirmat luni ca un oraș din regiunea sa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, a fost bombardat de peste granița, a transmis agenția rusa de stat TASS. Doua persoane au fost ranite in urma bombardamentului asupra așezarii Zhuravlevka din regiunea Belgorod, a scris guvernatorul Vyacheslav Gladkov…

- Potrivit consilierului presedintelui ucrainean, Mihail Podoliak, libertatea si civilizatia vor fi date inapoi acelor teritorii din sudul Ucrainei care acum sunt ocupate de rusi. Pe de alta parte, la inceputul lui mai, Rusia va organiza in regiunea Herson un pseudo-referendum pentru a infiinta Republica…