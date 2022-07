Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis astazi pe ambasadorul Kievului in Germania. Totodata, au fost inlaturați din funcții alți ambasadori din Europa și Asia, potrivit site-ului prezidențial.

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Batai crunte, tortura cu șocuri electrice, umilințe și infometare, cam așa poate fi descris tratamentul rezervat de ruși prizonierilor de razboi ucraineni. Militarii capturati de rusi pe front au fost tinuti in subsoluri și anexe și apoi au fost transferați intr-un centru de detenție preventiva din…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric.

- Armata ucraineana castiga teren pe frontul de est, dupa ce a reusit sa ii goneasca pe rusi din apropierea orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina. Situatia ramane insa critica pentru soldatii ucraineni baricadati in combinatul Azovstal.

- Volodimir Zelenski a declarat ca armata ucraineana a distrus pana acum aproximativ 1.000 de tancuri rusesti, 2.500 de vehicule blindate si aproape 200 de avioane. De asemenea, președintele ucrainean a subliniat ca Ucraina va fi libera. Atacurile rușilor au continuat in regiunile Donețk și Lugansk, iar…