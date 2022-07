Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Dupa un atac brutal care dureaza de mai bine de o luna, luptatorii ucraineni din orașul-port Mariupol, aflat in sud-estul țarii, au respins ultimatumul dat de Rusia si au refuzat ieri sa se predea. Ucrainenii au promis ca vor continua sa apere orasul.