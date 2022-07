Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Cel putin 10 civili au fost ucisi luni in bombardamentele organizate de fortele rusesti asupra orasului Sievierodonetk din estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional Serghei Gaidai, relateaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 60. Armata lui Putin continua sa bombardeze orasele din Ucraina. Guvernatorul regiunii estice Luhansk a raportat ca duminica, in ziua de Paști, forțele ruse au bombardat orașul și au ucis civili.

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Oficialii americani au confirmat ca nava de razboi a Rusiei, Moskova, a fost scufundata de doua rachete ucrainene. Rusia susține in continuare ca a avut loc un incendiu la bord, dupa detonarea munițiilor. O ceremonie de ramas b