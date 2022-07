Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii anunța ca in ultimele 24 de ore au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali. Patru civili au murit intr-un atac asupra Siversk,…

- UPDATE Armata rusa a anunțat joi ca s-a retras de pe Insula Șerpilor, o poziție strategica din Marea Neagra cucerita de Moscova și care a fost bombardata ucraineana in ultimele saptamani, potrivit AFP. „La 30 iunie, in semn de bunavoința, forțele armate ruse și-au indeplinit obiectivele stabilite pe…

- UPDATE Un atac cu rachete asupra orașului Chortkiv din vestul Ucrainei a distrus parțial o instalație militara și a ranit 22 de persoane, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil, citat de BBC. Volodymyr Trush a declarat ca patru rachete au lovit orașul noaptea trecuta, avariind patru imobile cu apartamente.…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- UPDATE 2 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca a vizitat orasele Lisiceansk, Severodonetk si Soledar din estul Ucrainei, in apropierea liniei frontului, unde s-a concentrat ofensiva fortelor ruse, transmite Reuters. Situatia s-a inrautatit pentru trupele ucrainene, dupa…

- Statul slab rus și corupția care afecteaza țara și implicit aparatul militar au creat condițiile pentru ca soldații ruși sa ajunga sa ucida și sa violeze civili sau sa jefuiasca locuințele ucrainenilor, scrie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy Lucian Staiano-Daniels, expert in istorie militara.…

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- UPDATE In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE. Fortele ruse realizeaza…