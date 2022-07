Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din regiunea Dnipropetrovsk, de unde a transmis un mesaj pentru țarile din Uniunea Europeana. Liderul de la Kiev spune ca spera ca toate cele 27 de state membre sa susțina lupta Ucrainei pentru libertate. El a vizitat și spitalul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca

- Volodimir Zelenski a cerut conducerii armatei ucrainene sa nu mai ia decizii fara sa il consulte. In mesajul transmis in timpul nopții, el a precizat și ca a cerut un raport ministrului apararii și sefului Statului Major. Președintele ucrainean a reacționat dupa ce pe rețelele sociale au aparut numeroase…

- Armata rusa continua sa atace intens linia frontului din Donbas, in timp ce Rusia devine tot mai preocupata de perspectiva dotarii Ucrainei cu arme occidentale cu raza lunga de actiune. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca armele occidentale promise tarii sale sa fie livrate cat mai…

- Președintele ucrainean s-a deplasat duminica la trupele ucrainene de la linia frontului din estul țarii. Vizita sa pe campul de batalii considerate a fi cele mai crancene de la inceputul invaziei ruse i-a permis sa aiba o vedere clara și de ansamblu asupra operațiunilor militare in curs de desfașurare,…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi dat termen armatei ruse sa ajunga la granitele administrative ale regiunii Lugansk la 1 iunie si la cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat in prima zi a lunii iulie sa fie cucerit intregul bazin carbonifer Donbas, in estul Ucrainei, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. ‘2.229 de case au fost…