- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat livrarile de armament in Ucraina, lansand o provocare adresata natiunilor occidentale privind un conflict extins, dar pledand pentru negocieri, in timp ce presedintele Volodimir Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

