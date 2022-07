Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Armata rusa continua sa atace intens linia frontului din Donbas, in timp ce Rusia devine tot mai preocupata de perspectiva dotarii Ucrainei cu arme occidentale cu raza lunga de actiune. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca armele occidentale promise tarii sale sa fie livrate cat mai…

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat.

- Președintele ucrainean s-a deplasat duminica la trupele ucrainene de la linia frontului din estul țarii. Vizita sa pe campul de batalii considerate a fi cele mai crancene de la inceputul invaziei ruse i-a permis sa aiba o vedere clara și de ansamblu asupra operațiunilor militare in curs de desfașurare,…

- In Donbas continua luptele grele, acesta fiind locul de concentrare maxima a trupelor ruse. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca armata rusa incearca sa adune forte in anumite zone pentru a pune din ce in ce mai multa presiune asupra militarilor ucraineni. Intre timp liderii UE au convenit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. ‘2.229 de case au fost…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica trupele ucrainene de pe linia frontului din regiunea nord-estica ucraineana Harkov, a anunțat biroul președintelui, citat de Reuters. Vizita lui Zelenski de pe liniile frontului din afara Kievului marcheaza prima sa apariție oficiala in afara…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…