Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și ceilalți lideri NATO au incheiat joi summitul de la Madrid. Intr-o conferința de presa, Biden a apreciat natura istorica a summitului, facand referire la invitația oficiala a Suediei și Finlandei de a adera la alianța Atlanticului de Nord. De asemenea, liderul de la Casa Alba a promis…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski le-a spus liderilor G-7 ca dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie pina la sfirșitul anului, inainte de inceperea iernii. Despre aceasta au relatat doi diplomați europeni, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Șeful statului ucrainean, in cadrul…

- Razboiul din Ucraina ar putea lua o intorsatura neașteptata in cazul in care cerințele lui Vladimir Putin nu sunt respectate. Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 9 mai, ca, fara niciun dubiu, Rusia isi va atinge obiectivele in campania sa militara in Ucraina, asigurand ca toate planurile in acest scop sunt puse in aplicare, relateaza EFE.La intalnirea cu tatal lui Vladimir Joga, un militar rus care si a pierdut…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat ca liderul ucrainean Volodimir Zelenski este responsabil de razboi in aceeasi masura ca omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza Le Figaro. "Vad ca presedintele ucrainean este aplaudat de toate parlamentele. Insa acest tip este la fel…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, joi, lansarea programul ”Uniti pentru Ucraina”, prin care Statele Unite vor ajuta pana la 100.000 de ucraineni sa ajunga direct din Europa in SUA. De asemenea, intrebat de un reporter daca Vladimir Putin a castigat controlul asupra Mariupolului, Biden a…