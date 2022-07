Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca armata sa nu a inceput inca „lucrurile serioase” in Ucraina și i-a provocat pe occidentali „sa incerce” sa invinga Rusia pe campul de lupta. Putin i-a provocat pe occidentali sa invinga Rusia „pe campul de lupta” din Ucraina, unde americanii si europenii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus joi omologului sau francez Emmanuel Macron ca se indoieste de rostul discutiilor cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capat razboiului din Ucraina, informeaza AFP. "Nu sunt sigur ca exista vreo posibilitate ca presedintele Federatiei Ruse…

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. In mesajul sau de azi noapte, liderul de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au anuntat vineri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca „mii” de civili raman blocați in Mariupol și a comparat asediul rusesc al orașului-port cu o „operațiune terorista”, relateaza CNN.Comandanții ucraineni de pe teren au declarat ca forțele ruse nu au onorat acordurile de deschidere a coridoarelor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri, in a 49-a zi a razboiului declanșat de Vladimir Putin, un mesaj in limba engleza in care avertizeaza ca, fara arme suplimentare din partea Occidentului, razboiul va deveni „o baie de sange fara sfarșit, care va raspandi mizerie, suferința…