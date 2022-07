Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.

- Guvernatorul regiunii Donețk a indemnat 350.000 de civili sa paraseasca zona, in timp ce trupele ruse iși intensifica ofensiva in regiune. „Destinul intregii țari va fi decis de regiunea Donețk”, a declarat Pavlo Kirilenko reporterilor.

- 156 de femei și copii au fost evacuati din uzina Azovstal prin intermediul unui coridor umanitar și se afla acum la Zaporojie, a anunțat, in noaptea de marți spre miercuri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau zilnic adresat națiunii, citat de The Guardian. “In sfarsit, avem primul…

- Un numar de 6.824 de mercenari straini din 63 de țari au venit in Ucraina pentru a lupta alaturi de forțele președintelui Volodimir Zelenski, a declarat duminica Ministerul rus al Apararii. Dintre acestea, 1.035 au fost „eliminați”, in timp ce cateva mii au subzistat. 400 de luptatori straini sunt…

- In timpul razboiului, Ucraina a publicat in mod regulat estimari ale deceselor rusilor, in timp ce rusii au facut acest lucru mai rar. Avand in vedere faptul ca acest conflict se apropie de a opta saptamana, ambele tari au transmis date - pe care BBC nu le poate confirma - dar care sunt infricosator…

- Nava militara rusa Moskva, avariata semnificativ in cursul conflictului cu Ucraina, s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de cotidianul Le Figaro. „In cursul manevrelor de remorcare spre portul de destinatie, crucisatorul Moskva si-a pierdut stabilitatea din…