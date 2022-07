Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca a ucis militari ucraineni care incercau sa ridice steagul Ucrainei pe Insula Șerpilor, recent recuperata de forțele Kievului. „Pe fundalul eșecurilor militare și al unei retrageri masive a trupelor ucrainene in Donbas, in noaptea de 7 iulie, regimul de la Kiev…

- Razboi in Ucraina, ziua 131. Caderea orașului Lysychansk apropie Rusia de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul. Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk (RPL), susținuta de Rusia, a declarat regiunea Luhansk "eliberata".

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Moscova organizeaza o parada militara, luni, 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial, pe fondul intensificarii atacurilor fortelor ruse asupra Ucrainei, relateaza The Guardian. Parada are loc la o zi dupa ce fortele…