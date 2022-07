Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra. A fost afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram.

- Imaginile din satelit furnizate de Maxar Technologies, din 21 iunie, par sa arate distrugeri provocate pe Insula Serpilor, dupa ce Ucraina a sustinut ca a lansat marti un atac asupra acestui teritoriu, relateaza The Guardian. In imagini se pot observa un turn distrus in capatul sudic al insulei,…

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…

- Razboi in Ucraina, ziua 81. Vladimir Putin primeste o noua lovitura, dupa ce Finlanda a anuntat ca va depune o cerere de aderare la NATO, in timp ce fortele armate ruse continua sa fie invinse in mai multe zone din Ucraina.

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M