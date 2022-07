Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa se aștepta ca cel mai important oraș al Ucrainei, capitala Kiev, sa cada in 12 ore de la inceputul invaziei din 24 februarie, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, pentru postul american CNN , intr-un interviu acordat la Bruxelles. Reznikov a precizat, in interviul…

- Armata rusa a descoperit cadavrele a 152 de combatanți ucraineni in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-est) și este pregatita sa le predea Ucrainei, a anunțat marți, 31 mai, Ministerul rus al Apararii. In timpul operațiunilor lor de percheziție in uzina siderurgica, unde peste 2.000 de…

- Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- UPDATE 2 Peste 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei rusești, anunța Agenția ONU pentru refugiați. Acest lucru inseamna ca 15,8% din ucraineni au fugit din țara de la inceputul razboiului. Cel puțin 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Mai mult de sase milioane de ucraineni au fugit din tara lor de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a informat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), informeaza AFP.

- Mai mult de sase milioane de ucraineni au fugit din tara lor de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a informat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati UNHCR , informeaza AFP.Pana in data de 11 mai, 6.029.705 ucraineni au cautat refugiu initial in tarile limitrofe, inainte…

- Peste 6 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei ruse la 24 februarie, ceea ce constituie cea mai grava criza a refugiatilor in Europa de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a declarat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), potrivit…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldați ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat sambata de DPA. „Au sechestrat peste 1.000 de oameni”, a declarat vicepremierul Irina Veresciuk sambata la televiziunea ucraineana. Printre acestia sunt in jur de 500 de femei, a…