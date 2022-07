Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii de la Moscova, Șerghei Șoigu, l-a informat pe Vladimir Putin ca trupele ruse "au reușit sa elibereze regiunea Luhansk", din estul Ucrainei, dupa ce au obținut "control total" asupra orașului Lisichansk. Afirmațiile au fost respinse la Kiev.

- Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), a anuntat marti guvernatorul, relateaza AFP. ”Cincisprezece persoane au murit si 16 au fost ranite. Acestea sunt consecintele teribile ale bombardamentelor rusesti…

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- 60 de persoane au fost ucise la școala din satul Belogorovka, regiunea Luhansk, bombardata de ruși. Volodimir Zelenski a confirmat cifra victimelor duminica seara. Peste 170 de civili de la oțelul Azovstal din Mariupol au ajuns in Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Situația din orașul-port asediat Mariupol este „dificila”, iar potrivit unor estimari preliminare circa 22.000 de civili au fost omorați de forțele ruse, a declarat marți guvernatorul militar al regiunii Donețk, pentru CNN. Un prim bilanț al victimelor fusese anunțat in urma cu o zi de primarul orașului,…

- Estul Ucrainei continua sa fie in vizorul rușilor, așa cum au anticipat autoritațile ucrainene. Au fost recomandate evacuarile urgente din aceste regiuni inainte de așteptatul atac uriaș al trupelor rusești, comandat de Putin.Mai multe bombardamente au avut loc in regiunea separatista prorusa Donețk,…