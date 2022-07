Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 Razboiul din Ucraina ar putea ține ani de zile, a declarat duminica șeful NATO. Rusia și-a intensificat atacurile dupa ce Uniunea Europeana a recomandat ca Ucraina sa devina candidat la aderarea la blocul comunitar. Jens Stoltenberg a declarat ca furnizarea de armament de ultima generație…

- UPDATE 2 Rusia someaza trupele ucrainene aflate in uzina chimica Azot din Severodonețk sa depuna armele pana miercuri la ora 08:00, ora Moscovei, dupa ce a anunțat mai devreme ca le va oferi luptatorilor „șansa de a se preda”, scrie BBC. Luptatorilor ucraineni li s-a transmis sa „opreasca rezistența…

- UPDATE In timp ce situatia din estul Ucrainei ramane in mare parte neschimbata, armata ucraineana a anuntat marti dimineata ca a intreprins in timpul noptii cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei, informeaza dpa. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice in…

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- UPDATE 1 Rușii au deschis focul asupra civililor care erau evacuați cu doua autobuze din Popasna, insa nu exista inca informații legate de eventuale victime, a transmis sambata primarul orașului din regiunea Luhansk. Mykola Khanatov a precizat ca 31 de civili erau evacuați din oraș, iar mulți alții…

- Potrivit locuitorilor din Vasylivka, numarul militarilor rusi a crescut semnificativ in oras. Acestia sunt stationati in zone rezidentiale pentru a se ascunde in spatele civililor si a-i folosi ca scuturi umane.

- Guvernatorul orasului Donetk din estul Ucrainei, Pavlo Kirilenko, a anuntat ca cinci persoane au fost ucise in urma bombardamentelor in regiune. El a spus ca patru au fost ucise la Vuhledar si una la Novomikhailivka. „Rusia ucide civili!”, a spus el intr-o postare in social media.

- Estul Ucrainei continua sa fie in vizorul rușilor, așa cum au anticipat autoritațile ucrainene. Au fost recomandate evacuarile urgente din aceste regiuni inainte de așteptatul atac uriaș al trupelor rusești, comandat de Putin.Mai multe bombardamente au avut loc in regiunea separatista prorusa Donețk,…