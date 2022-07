Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Italiei, Luigi di Maio, a declarat sambata ca „razboiul mondial al painii a inceput deja” din cauza blocarii cerealelor in Ucraina, care impiedica accesul la grane a numeroase tari vulnerabile, iar aceasta situatie implica „riscul ca noi conflicte sa izbucneasca in Africa”, transmite…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- UPDATE 3 Trupele ruse au inceput sa bombardeze marti dupa-amiaza combinatul siderurgic Azovstal, din orasul Mariupol, port ucrainean la Marea Azov, dupa ce soldati ucraineni ar fi incalcat incetarea focului, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. „A fost…

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, a transmis agenția TASS .Astfel, dintre cei peste 6.800 de mercenari straini, din 63 de țari, ajunși in zona de conflict de la declanșarea…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca ucrainenii nu vor ceda Donbasul, cu regiunile Lugansk și Donețk, catre Rusia, așa cum a solicitat Vladimir Putin.

- Armata rusa si-a retras trupele din jurul Kievului si si-a indreptat in mare parte atentia asupra regiunii Donbas, in estul Ucrainei. Aceasta miscare ar putea duce la o prelungire a razboiului, relateaza BBC. Dupa 49 de zile de razboi, fortele ruse au provocat deja o catastrofa umanitara in estul Ucrainei,…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua, armata rusa incercand sa preia controlul a doua zone importante. Rusia vrea sa preia controlul regiunilor Donețk și Luhansk Armata rusa incearca o operațiune agresiva pentru a prelua controlul a doua regiuni importante din Ucraina, Donețk și Luhansk, potrivit…