- Luptele s-au intensificat in Lysychansk, ultimul mare bastion al Ucrainei in provincia strategica Luhansk din estul țarii, iar un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a recunoscut ca orașul ar putea cadea, relateaza Reuters. Explozii au zguduit orașul rus Belgorod, a declarat guvernatorul.…

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- Batalia pentru orașul ucrainean Șievierodonețk este crunta și va determina soarta regiunii Donbas, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce trupele rusești au devastat orașul intr-un asalt menit sa controleze estul Ucrainei, relateaza Reuters. Dupa ce nu a reușit sa preia controlul asupra…

- Explozii puternice au zguduit Kievul duminica dimineata, a anuntat primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, intr un mesaj difuzat pe Telegram, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Cateva explozii au avut loc in cartierele Darnytsky si Dniprovsky din oras. Echipele de interventie sting incendiul 39;…

- O serie de explozii au fost auzite in primele ore ale zilei de miercuri in orasul rus Belgorod, in apropiere de granita cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, iar un depozit de munitie din provincie a luat foc. Gladkov a spus ca niciun civil nu a fost ranit in incendiul care…

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…