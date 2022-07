Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Mykolaiv sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand rachete rusești au lovit o cladire din Odesa, scrie Reuters. Sirenele au rasunat in intreaga regiune Mykolaiv, care se invecineaza cu Odesa, inainte de […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 129. Explozii puternice in Mykolaiv a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .