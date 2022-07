Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei ”si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, declarat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de avansare…

- Fermierii ucraineni dintr-o regiune de sud care se invecineaza cu prima linie a conflictului militar cu Rusia poarta acum veste antiglonț pentru a-și ara campurile.La doar o saptamana dupa inceputul razboiului, rachete gradate au inceput sa cada chiar langa campurile unde lucra fermierul contractual…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este ‘in esenta implicata in razboi cu Rusia’, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni, relateaza Reuters. ‘Aceste arme vor fi o…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…

- Generalul rus Alexander Dvornikov a primit comanda militara totala pentru operațiunile din cadrul razboiului declanșat in Ucraina, potrivit datelor obținute de BBC. Rusia reorganizeaza astfel tot leadershipul care lua deciziile privind invazia.

- Cel putin 35 de oameni au murit si alți cel putin 100 au fost raniți vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…