- 144 de soldați ucraineni, dintre care 95 de aparatori ai otelariei Azovstal din Mariupol, acum ocupat de ruși, s-au intors acasa, in cadrul unui schimb de prizonieri convenit intre Kiev și Moscova, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Apararii, citat de CNN . „A avut loc un alt schimb de prizonieri,…

- Ahmetov este proprietarul majoritar a doua mari otelarii, inclusiv Azovstal – scena unora dintre cele mai intense lupte din razboi – in orasul portuar Mariupol, pe care fortele ruse l-au cucerit luna trecuta. Oligarhul ucrainean este originar din orasul ocupat Donetk, in regiunea estica Donbas, unde…

- Doi comandanți de top din Batalionul Azov care a aparat uzina siderurgica Azovstal din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, au fost transferați in Rusia pentru a fi anchetați. Incertitudinea a inconjurat soarta a sute de luptatori capturați de forțele rusești in luna mai, dupa un asediu de…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- Razboi in Ucraina, ziua 78. Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, con

- Armata rusa are dificultati sa avanseze semnificativ in regiunea Donbas, admite propagandistul si corespondentul de razboi al Kremlinului Aleksandr Sladkov, relateaza Daily Mail. Jurnalistul Aleksandr Sladkov de la canalul controlat de stat Russia-1 admite, intr-o filmare difuzata luni, ca luptele…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri