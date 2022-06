Bancul zilei: Turistul din Vama Veche

Un sondaj pe strada, in sezonul estival:ndash; Fiti amabil Unde ati petrecut ultimele concedii In tara sau in strainatate ndash; Acum doi ani am fost la Vama Veche hellip;ndash; Si ati fost multumit de conditii ndash; Nu prea. Dupa doua zile au intrat niste derbedei peste noi in cort. M au batut, mi au furat camera foto si au… [citeste mai departe]