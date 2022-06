Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- In cele aproape patru luni de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, Statele Unite le-au oferit oficialilor de la Kiev un flux constant de informații pentru a-i ajuta in lupta. Dar ceea devine acum clar este ca ucrainenii nu le intorc favoarea, relateaza The New York Times.

- A trecut mai bine de o luna de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, iar conflictul dintre cele doua țari este in plina desfașurare chiar și in aceste momente. Recent, Serviciile de informații britanice și americane au facut o serie de declarații controversate, despre ce se intampla, de fapt,…