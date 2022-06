Bilanțul atacului de la un centru comercial din orașul ucrainean Kremenciuk a crescut la 18 morți, anunța Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei. Pana in prezent s-a confirmat moartea a 18 persoane in urma atacului cu rachete de luni asupra unui centru comercial din Kremenciuk. Șeful administrației militare regionale Poltava, Dmytro Lunin, […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 125. Un nou bilant al deceselor in urma atacului de la mall-ul din Kremenciuk a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .