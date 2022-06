Război în Ucraina, ziua 124. Rușii se îndreaptă spre Lysychansk Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters. Orașul geaman al lui Lysychansk, Sievierodonetsk, a cazut sambata. Duminica, un oficial separatist a declarat ca forțele Moscovei au intrat in Lysychansk din cinci direcții și ii […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 124. Rușii se indreapta spre Lysychansk a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești și separatiștii susținuți de Moscova au declarat ca se indreapta spre Lysychansk, ultimul oraș important inca deținut de trupele ucrainene in estul provinciei Luhansk, relateaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de…

- UPDATE Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Candva un oraș cu 20.000 de locuitori, Popasna din regiunea ucraineana Luhansk arata ca un oraș fantoma, deoarece puțini locuitori iși riscau zilnic viața sub bombardamentele constante. Locuitoarei din Popasna, Natalia Kovalenko, i-a fost distrus apartamentul: „Ne-am saturat sa fim speriați, suntem…

- Intr-un interviu pentru Reuters, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak, afirma ca, atata vreme cat forțele ruse nu se retrag, nu poate sa existe niciun acord de incetare a focului. El a subliniat ca orice concesii facute Rusiei se pot intoarce impotriva Ucrainei, deoarece Moscova poate…

- Rasturnare completa de situație in razboi. Rusia s-a intors impotriva opozantului rus Vladimir Kara-Murza. Acum el a devenit ținta lui Vladimir Putin. Anunțul a fost facut de avocatul acestuia. Potrivit sursei citate, Rusia a deschis un dosar penal impotriva unuia dintre principalii opozanti ai Kremlinului,…

- Cetatenii rusi cheltuiesc in medie 40% din venit pe alimente, ceea ce reprezinta de aproximativ doua ori mai mult decat o faceau inainte de razboiul din Ucraina, a declarat, vineri, pentru Reuters directorul biroului de legatura cu Rusia al agentiei ONU pentru alimente. Datele guvernamentale ruse arata…