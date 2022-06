Stiri pe aceeasi tema

- Explozii au fost auzite duminica și in Cerkasi, un oraș din Ucraina in mare parte neatins de bombardamente pana acum. In ce privește atacul cu rachete asupra Kievului, cel puțin o persoana a murit, iar 4 au ajuns la spital. Rușii au lovit și o gradinița. Explozii au fost auzite in orașul central…

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat.

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Vladimir Putin spune ca spera la o solutie diplomatica, dar bombardamentele continua. Noua strategie a rusilor vizeaza rutele pe care vine armamentul din Occident. Perspectiva ca Europa sa nu mai primeasca gaze rusesti ince

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov. Intr-un prim raport, guvernatorul regional Oleg Singoubov a anuntat moartea a „sapte persoane, inclusiv un copil de sapte luni”. Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina,…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Primarul Emil Boc a participat la un eveniment online alaturi de primarul Kievului, Vitali Klitschko, erou la el in țara. Edilul clujean a fost impresionat de darzenia ucrainenilor. ”Azi am participat la un grup al Comitetului european al regiunilor, pe tema crizei din Ucraina, cu primari din Ucraina,…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare sa se concentreze, in ultimele zile, pe depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel puțin 10 astfel de facilitați au fost bombardate. Irpin a fost eliberat, iar forțele ucrainene avanseaza și recaștiga controlul asupra regiunii din jurul Kievului, a spus Volodimir…