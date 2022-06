Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa. Numai in orasul Mariupol, unde soldati ucraineni au opus o rezistenta curajoasa timp de cateva saptamani in combinatul siderurgic…

- Fortele ruse au ucis cel putin 226 de copii si au ranit alti 417 de la inceputul invaziei ruse in Ucraina pe 24 februarie, a anuntat, miercuri, Procuratura Generala a Ucrainei, relateaza The Kiev Independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UPDATE 2 Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie. Ucraina a actualizat vineri informațiile privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Partea ucraineana susține ca 20.000 de ruși au fost uciși in perioada 24 februarie-15…

- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- Cel puțin 158 de copii au fost uciși și alți peste 254 au fost raniți de la inceputul razboiului in Ucraina, pe 24 februarie, a anunțat sambata Procuratura Generala a țarii, pe canalele Telegram guvernamentale ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit oficialilor, doua dintre victime se numara printre…

- Cel putin 153 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse in urma cu cinci saptamani, iar peste 245 de copii au fost raniti, a anuntat, vineri, Procuratura generala a Ucrainei intr-un comunicat de presa, citat de CNN. Bombardamentele lansate de fortele ruse au afectat, de asemenea,…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Moscova anunța o incetare a focului, azi, pentru evacuarea civililor din Mariupol, dupa ce ieri alti 1.500 de oameni au parasit orasul. Intre timp, bilanțul victimelor creste, dupa cel mai mare bombardament din Nikolaev: cel pu

- Peste 380 de copii au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul razboiului, iar aproape 800 de scoli au fost puternic afectate de bombardamentele ruse, a anuntat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, conform Sky News.