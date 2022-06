Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene se retrag din Severodonetk si astfel isi recunosc de fapt epuizarea in fata ofensivei trupelor ruse, dar s-ar putea ca acestea din urma sa nu poata exploata momentul dificil al adversarului si sa schimbe cursul razboiul, scrie vineri France Presse, citand mai multi analisti occidentali.…

- UPDATE 2 Aflat sub un potop de foc al artileriei ruse, orasul Lisiceansk din estul Ucrainei traieste un „infern”, potrivit autoritatilor ucrainene, care admit avansul trupelor ruse ce incearca sa preia sub control intreaga regiune ucraineana Lugansk, punctul central al luptelor intre trupele ucrainene…

- UPDATE Rusia a anuntat marti ca a respins o tentativa „nebuneasca” a fortelor Kievului de a recuceri Insula Serpilor, un teritoriu simbolic cucerit de Moscova in Marea Neagra la inceputul ofensivei sale in Ucraina, relateaza AFP. Insula Serpilor a devenit la inceputul razboiului un simbol al rezistentei…

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Situatia s-a inrautatit pentru trupele ucrainene, dupa ce reusisera sa recucereasca jumatate din orașul Severodonetk, a declarat luni guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, la televiziunea nationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele ruse au inceput sa atace direct orasul Severodonetk, chiar daca nu au reusit inca sa incercuiasca complet aceasta localitate. Trupele ruse s-au comportat, pana acum slab in luptele urbane de-a lungul intregului razboi si nu vor putea avansa rapid in Severodonetk, se arata in cea mai recenta…

- Contraatacuri ucrainene de succes in nord-estul regiunii Harkov au pus bazele unei contraofensive ulterioare in aceasta direcție. Acum, Forțele Armate ale Ucrainei pot, in zilele urmatoare, sa impinga trupele ruse din raza de acțiune a artileriei care ajunge la Harkov. Acest lucru este raportat de Institutul…