Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Fortele rusesti care ocupa o mare parte din regiunea Herson din sudul Ucrainei incearca sa isi extinda controlul asupra zonei si sa eradicheze identitatea ucraineana a acesteia. In ultimele zile, rusii si-au numit proprii oficiali pentru a conduce Hersonul, inlocuind oficialii ucraineni alesi. Joi,…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Este a 44-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca situatia din Borodianka este mult mai grava si cu mai multe victime decat cele inregistrate in masacrul de la Bucea.