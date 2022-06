Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- Retragerea Fortelor Armate ale Ucrainei de la Severodonetk va dura cateva zile, deoarece exista multe unitati. In acelasi timp, nu se vorbeste despre retragerea armatei ucrainene de la Lisiceansk.

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- De 100 de zile Ucraina traiește in razboi, iar conflictul cu Rusia se anunța unul de lunga durata. Forțele ruse controleaza acum aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Luptele continua in mai multe parți ale regiunilor Lugansk și Donețk, in timp ce…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- Fortele rusesti care ocupa o mare parte din regiunea Herson din sudul Ucrainei incearca sa isi extinda controlul asupra zonei si sa eradicheze identitatea ucraineana a acesteia. In ultimele zile, rusii si-au numit proprii oficiali pentru a conduce Hersonul, inlocuind oficialii ucraineni alesi. Joi,…

- Este a 55-a zi de razboi și Rusia a intensificat ofensiva in regiunea de est a Ucrainei, Donbas. Forțele ruse incearca sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni inceputul…