Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Ucraina ar putea cumpara de la Statele Unite patru drone MQ-1C Grey Eagle, varianta folosita de armata a mai cunoscutei drone Predator. Acestea pot fi inarmate cu rachete aer-sol Hellfire pentru a fi folosite pe campul de lupta impotriva Rusiei, informeaza Reuters care citeaza trei surse care sunt la…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…

- Trupele rusesti s-au retras in intregime din regiunea Kiev, dar expertii militari se asteapta la regruparea lor in estul Ucrainei unde se vor da luptele decisive pentru soarta razboiului. Ucraina cere armamanet greu pentru a se putea pregati, in timp ce si fortele Rusiei au nevoie de timp pentru a se…