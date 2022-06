Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Ucraina a ucis intre „opt și zece” generali ruși in timpul conflictului aflat in desfașurare in Ucraina, a declarat marți locotenentul general Scott Berrier, șeful Agenției de Informații pentru Aparare din SUA, citat de Antena3 . Oficialii americani au urmarit indeaproape creșterea numarului de decese…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Este ziua a 57-a de cand Rusia a declansat invazia pe teritoriul Ucrainei. Ucraina afirma ca este pregatita sa negocieze la Mariupol, in timp ce Zelenski spune ca nu au suficiente arme grele pentru a invinge Rusia in aceasta regiune.