- Razboi in Ucraina, ziua 87. Ucraina acuza trupele ruse ca au scos cadavrele din ruinele Teatrului Mariupol și le-au ingropat in gropi comune. SUA trimite sistemele de aparare aeriana Patriot in Ucraina.

- Ca raspuns la o intrebare a BBC, deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Serghei Mironov, a explicat de ce nu iși trimite fiul la razboi in Ucraina, deși o susține in mod regulat in discursurile sale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat miercuri ca este „gata sa schimbe prizonierii de razboi ruși” in schimbul evacuarii „in siguranța” a civililor și militarilro ucraineni din Mariupol, asediat și bombardat in continuu de la inceperea invaziei ruse.Zelenski a anunțat, din nou, ca aproximativ o…

- Ofensiva pe scara larga a Rusiei in regiunea de est Donbas este in desfașurare, a declarat președintele Volodimir Zelenski. La randul sau, un oficial ucrainean a declarat ca nu mai e niciun oraș, niciun sat unde sa fii in siguranța in Ucraina. Autoritațile ucrainene afirma ca in bombardamentele rușilor…

- Ucraina a completat chestionarul care constituie punctul de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Kievului, a declarat Ihor Zhovkva, șeful adjunct al biroului președintelui Volodymyr Zelenskiy, citata de Reuters. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a…

- UPDATE 6 Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare antiaeriana și antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anunțat vineri premierul britanic Boris Johnson, conform CNN. Vorbind alaturi…

- UPDATE 4 Președintele ucrainean, Volodmir Zelenski, a declarat ca „raul rusesc nu are limite”, dupa atacul din gara din Kramatorsk unde au murit cel puțin 39 de persoane și au fost ranite aproximativ 100. Toți cei uciși in atacul asupra garii din Kramatorsk erau civili, a declarat președintele ucrainean.…

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns, vineri, in Kievul asediat și este primul lider de instituție UE care viziteaza Ucraina aflata in razboi. Metsola a venit in Ucraina la invitația președintelui Parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanchuc, și a fost intampinata de acesta. „Ma…