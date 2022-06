Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 120. Ucraina va deveni joi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeana, intr-o decizie simbolica, dar care va ridica moralul dupa invazia Rusiei, au declarat miniștri și diplomați. Intre timp, conflictul armat continua

- UPDATE 5 Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un „razboi hibrid total” impotriva Rusiei si ca a declansat o „explozie de rusofobie din epoca de piatra”, relateaza DPA. Occidentul „ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu…

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. "UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Razboi in Ucraina, ziua 50. Armata rusa a avertizat, miercuri seara, ca ar putea ataca centre de comanda din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev, ca reactie la "tentative de a comite acte de sabotaj" pe teritoriul Rusiei. Intre timp, Statele Unite a

- Putin i-a dat asigurari lui Scholz ca platile UE de luna vitoare ”vor continua sa fe in euro si sa fie transferate ca de obicei Gazprom Bank, care nu este vizata de sanctiuni” impuse Rusiei de catre Occident din cauza razboiului rus din Ucraina, anunta un purtator de cuvant al Guvernului german, Steffen…