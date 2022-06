Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar, scrie Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene privind acordarea statutului de tara candidata. „Evident ca saptamana aceasta ar trebui sa ne asteptam de la Rusia o intensificare a activitatilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit noi date despre pierderile armatei ucrainene in razboiul impotriva Rusiei. In fiecare zi, aproximativ 60-100 de aparatori ai Ucrainei mor pe front, a spus Zelenski intr-un interviu acordat televiziunii americane Newsmax . El a subliniat ca situația…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Președintele Ucrainei a susținut luni seara un discurs istoric in Parlamentul Romaniei. El a prezentat imagini dure surprinse la Bucha, unde sute de oameni au fost uciși de soldații ruși. Imaginile cu gropile comune descoperite acolo au facut inconjurul lumii. Ședința a debutat cu un moment de reculegere…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Orașe importante ale Ucrainei sunt distruse de bombardamentele zilnice. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, militarii trimiși la razboi nu mai…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, li se va adresa prin videoconferinta participantilor la summitul Aliantei Nord-Atlantice, programat joi la Bruxelles, anunta un oficial din cadrul NATO, citat de cotidianul Le Monde. „Aceasta va fi o oportunitate pentru liderii statelor din cadrul NATO sa il…