Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Rusia comite „o adevarata crima de razboi” prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, fapt ce provoaca riscuri pentru amplificarea foametei in lume, acuza seful diplomatiei europene, Josep Borrell.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar, scrie Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene privind acordarea statutului de tara candidata. „Evident ca saptamana aceasta ar trebui sa ne asteptam de la Rusia o intensificare a activitatilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica pozițiile de pe front ale armatei ucrainene, in timpul unei calatorii de lucru in regiunea Harkov, informeaza Administrația Prezidențiala de la Kiev. „Șeful statului s-a familiarizat cu situația operaționala din zona de responsabilitate a…

- Intalnirea dintre cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și președintele rus, Vladimir Putin, s-a incheiat luni dupa-amiaza, dupa discuții care au durat aproximativ 90 de minute. Este prima vizita la Kremlin a unui șef de stat din Uniunea Europeana de la inceputul razboiului din Ucraina. La finele saptamanii…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor