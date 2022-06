Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Gazprom a anuntat reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un ministru german sa afirme ca Rusia incearca sa provoace…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- "Diverși experți au spus ca Ucraina nu va rezista mai mult de o saptamana daca Rusia declanșeaza invazia. Nu numai ca am reușit sa oprim armata rusa, ba chiar am respins-o. Razboiul nostru este insa departe de a fi incheiat.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a facut mai multe declarații, cu puțin timp in urma, referitoare la modul in care se defașoara negocierile dintre Ucraina și Rusia, dar și care sunt șansele ca acesta sa aiba o intalnire fața in fața cu Vladimir Putin, așa cum și-a dorit de mult timp. Acesta…

- ”Avand in vedere situatia schimbata, sunt deschis sa prioritizez fondurile disponibile”, a declarat Lindner pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ministrul care conduce partidul democratilor liberi (FDP), care este pro-business, a adaugat ca ceea ce este nevoie sunt ”investitii in infrastructura,…