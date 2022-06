Luca Andronache, de la Farul Constanta, marcator contra Italiei, la Campionatul European

Selectionerul Romaniei i a folosit in acest meci pe toti cei opt jucatori de la Farul Constanta convocati pentru turneul final, cinci dintre ei fiind titulari.Echipa nationala de fotbal Under 19 a Romaniei a sustinut in aceasta… [citeste mai departe]