- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- UPDATE Ucrainenii din Severodonetsk trebuie „sa se predea sau sa moara”, afirma liderul separatist al Republici Populare Donețk (RPD), potrivit CNN. Forțele ucrainene din Severodonetsk trebuie sa se predea sau sa moara, a declarat luni un lider al așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD) din estul…

- O nava a intrat in portul ucrainean Mariupol pentru prima data de cand Rusia a capturat orașul. Pe aceasta a fost incarcat metal, care va fi expediat in estul Rusiei, intr-o acțiune pe care Kievul a catalogat-o drept "jaf", scrie The Guardian.

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de…

- Kievul acuza marti Moscova de faptul ca incearca sa ”destabilizeze” regiunea separatista moldoveana Transnistria, situata la frontiera cu Ucraina, in urma unei serii de explozii care alimenteaza o extindere a razboiului din Ucraina in Republica Moldova, relateaza AFP.

- Presa ucraineana o citeaza pe Liudmila Denisova, responsabila parlamentului ucrainean pentru drepturile omului, potrivit careia invadatorii ruși ar fi rapit peste 121.000 de copii din teritoriile ocupate.