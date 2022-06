Stiri pe aceeasi tema

- Un guvernator ucrainean susține ca rușii mobilizeaza in jurul Severodonetsk toate rezervele de care dispune in alte zone, anunța Sky News. Rusia trimite un numar mare de trupe de rezerva la Severodonetsk din alte zone de lupta pentru a incerca sa obțina controlul total al orașului din estul țarii,…

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- UPDATE Ucrainenii din Severodonetsk trebuie „sa se predea sau sa moara”, afirma liderul separatist al Republici Populare Donețk (RPD), potrivit CNN. Forțele ucrainene din Severodonetsk trebuie sa se predea sau sa moara, a declarat luni un lider al așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD) din estul…

- UPDATE 3 Rusia a avertizat joi Finlanda cu masuri de raspuns, inclusiv tehnico-militare, in urma deciziei istorice a liderilor acestei tari de a sustine aderarea ei la NATO, care, conform Moscovei, pune in pericol stabilitatea si securitatea in nordul Europei, relateaza agentia EFE. „Rusia se va vedea…

- UPDATE 1 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- UPDATE 1 Rușii au deschis focul asupra civililor care erau evacuați cu doua autobuze din Popasna, insa nu exista inca informații legate de eventuale victime, a transmis sambata primarul orașului din regiunea Luhansk. Mykola Khanatov a precizat ca 31 de civili erau evacuați din oraș, iar mulți alții…

- NATO nu a vazut "niciun indiciu" ca obiectivul presedintelui rus Vladimir Putin de a controla intreaga Ucraina s-a schimbat, desi Rusia isi concentreaza in prezent asaltul asupra teritoriului din estul tarii, razboiul putand dura chiar ani de zile, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens…