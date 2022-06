Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii spun ca rușii țintesc instalațiile care transporta gaze, dupa ce mai multe rachete au lovit instalații de la o uzina din estul țarii. Președintele Ucrainei a vizitat orașul Odesa și anterior Nicolaiev, aflat in apropierea liniei frontului.

- Razboiul cu Rusia se va incheia pana la finalul anului, iar Ucraina va recupera Crimeea și Donbasul, susține șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov. Și cel mai important, la Kremlin se pregatește un puci pentru inlaturarea lui Vladimir Putin, grav bolnav, dupa cate se pare.…

- "Diverși experți au spus ca Ucraina nu va rezista mai mult de o saptamana daca Rusia declanșeaza invazia. Nu numai ca am reușit sa oprim armata rusa, ba chiar am respins-o. Razboiul nostru este insa departe de a fi incheiat.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a facut mai multe declarații, cu puțin timp in urma, referitoare la modul in care se defașoara negocierile dintre Ucraina și Rusia, dar și care sunt șansele ca acesta sa aiba o intalnire fața in fața cu Vladimir Putin, așa cum și-a dorit de mult timp. Acesta…

- Ucrainenii au dobotat primul elicopter rus cu rachete britanice. Potrivit surselor Times, Starstreak, cel mai avansat sistem de rachete portabile britanic furnizat Ucrainei in urma cu o saptamana, a fost filmat „taind aeronava in doua deasupra regiunii Luhansk”. Se crede ca cel mai avansat sistem de…

- Denis Prokopenko este liderul celebrului Batalion Azov, grupare paramilitara inființata in 2014, la anexarea Crimeei de catre Rusia. Batalionul a fost inglobat in Garda Nationala a Ucrainei, dar funcționeaza dupa legi proprii.Batalionul Azov este format din circa 4000 de soldați etrem de bine pregatițiGruparea…