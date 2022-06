Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Ultimii soldați ucraineni care apara ce a mai ramas din Mariupolul neocupat de ruși continua sa duca lupte dure, in ciuda faptului ca sunt depașiți numeric. In plus, forțele rusești au la dispoziție tancuri și blindate, precum și susținerea aviației, a artileriei și a focului de pe mare de la navele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat „dispus sa discute" cu omologul sau rus Vladimir Putin, „dar fara ultimatumuri", si respinge orice acord care sa-i „salveze fata" acestuia sau sa ofere „o iesire pentru Rusia" din situatia in care aceasta a intrat prin agresiunea impotriva Ucrainei.…

- Agresiunea impotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa ca ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scazuta probabilitatea ca el sa declare razboi pe 9 mai . Haideți sa ne gandim un pic! Au amenințat ca vor caștiga mai intai in 72 de ore, apoi prima…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, marți seara, arestarea lui Viktor Medvedciuk, politician pro-rus aflat in stranse legaturi cu Vladimir Putin, care i-a botezat fiica. Medvedciuk, unul dintre posibilele nume vehiculate pentru a conduce un guvern-marioneta instalat de Moscova in…