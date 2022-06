Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- Razboi in Ucraina, ziua 115. Președintele rus a facut tot ce a putut pentru a demonstra, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, ca țara sa nu a ajuns un paria pe plan global, in urma razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a vorbit despre Ucraina, Uni

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca decizia sa de a ordona „operatiunea militara speciala” impotriva Ucrainei a fost dificila, dar necesara, avand in vedere „riscurile si amenintarile” la adresa Rusiei si ca obiectivele acesteia vor fi duse pana la capat.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu este de acord cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care considera ca Rusia nu trebuie umilita la negocieri pentru pace. "Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decat sa umileasca Franta si orice alta tara care ar cere asta. Pentru ca Rusia…

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri, 30 martie, in China, in prima sa vizita la acest aliat-cheie al Moscovei, de cand Vladimir Putin a lansat, luna trecuta, razboiul in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de socializare Weibo, ambasada Rusiei din Beijing a confirmat ca Lavrov…