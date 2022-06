Stiri pe aceeasi tema

- O rețea de spionaj a rușilor a fost eliminata in urma unor raiduri ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, anunța Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține ca a „neutralizat o rețea extinsa de informații FSB" despre care se presupune ca spiona trupele ucrainene și transmitea…

- Un atac aerian a lovit joi o cladire in care se aflau civili in orasul Lisiciansk din estul Ucrainei unde au loc lupte sangeroase, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sapte, a anuntat joi seara guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, pe Telegram, informeaza Reuters. Guvernatorul a spus…

- UPDATE Cel putin cinci persoane au fost ucise luni in regiunea ucraineana Donetk (est) controlata de separatistii prorusi, in ceea ce oficiali ai separatistilor au declarat ca au fost unele dintre cele mai puternice bombardamente ucrainene, relateaza marti Reuters. Oficiali separatisti si agentiile…

- La Odesa, propagandistii rusi vor sa provoace violente in ajunul tragicii date de 2 mai - cand se comemoreaza revoltele din 2014 in timpul carora aproape 50 de oameni au murit in oras, sustine departamentul Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Odesa.

- FSB din Rusia a declarat ca a reținut un grup de neo-naziști care pregatea uciderea jurnalistului Vladimir Soloviov la ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Despre acest lucru a anunțat TASS. "Serviciul Federal de Securitate, in colaborare cu Comitetul de Investigații al Federației Ruse,…

- Peste 380 de copii au fost ucisi si raniti in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, spune procurorul general al Ucrainei. Peste 380 de copii au fost ucisi si raniti in Ucraina dupa ce trupele rusesti au invadat tara, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, conform Sky News. Venediktova,…

- Serviciile de securitate ale Ucrainei susțin ca un grup influent de oameni de afaceri și ofițeri din cadrul Serviciului federal rus de securitate (FSB) ar pregati „debarcarea” președintelui rus, Vladimir Putin, de la putere. Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, ar fi luat in calcul drept succesor al lui…