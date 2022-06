Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis joi ca spera ca vizita la Kiev a liderilor Franței, Germaniei, Italiei și a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, „nu se va concentra exclusiv pe livrarile de arme catre Ucraina”, potrivit BBC.„Mi-aș dori sa sper ca liderii acestor…

- sursa foto: Twitter/ Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis se afla joi in Ucraina, alaturi de liderii Germaniei, Franței și Italiei. Liderii vor avea convorbiri, urmate de conferința de presa. Președintele Iohannis a fost intampinat la gara din Kiev de vicepremierul Olha Stefanishyna. ”Ma aflu…

- Alarmele de raid aerian au inceput sa sune, joi dimineata, la Kiev, in timp ce in oras se afla președintele Klaus Iohannis, cancelarul german, Olaf Scholz, liderul francez, Emmanuel Macron, și premierul italian, Mario Draghi, potrivit BBC. Este obișnuit ca in capitala ucraineana sirenele de raid aerian…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, joi dimineața, la Gara din Kiev, a informat Administratia Prezidentiala, unde va avea convorbiri cu trei lideri occidentali de rang inalt. Aceasta in timp ce in oraș suna sirenele de alarma. „Astazi, la Kiev, alaturi de colegii mei europeni, cancelarul Germaniei,…

- Vizita extrem de importanta, joi, la Kiev, a celor trei lideri europeni, in contextul razboiului din Ucraina. Și a unui indelung-așteptat anunț despre pace. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi urmeaza sa ajunga sa discute, joi, cu președintele…

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati astazi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina.Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului italian Mario Draghi a durat cateva saptamani, cei trei lideri urmarind sa depaseasca…

- Președintele american Joe Biden a discutat la telefon cu liderii a patru țari partenere: premierul britanic Boris Johnson, prim-ministrul italian Mario Draghi, cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron.